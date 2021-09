TV-Tipp: "Grüß Gott Oberfranken"

Handwerkskunst Orgelbau: Bamberger Stephanskirche bekommt neue mobile Orgel

Eine neue außergewöhnliche Orgel soll noch in diesem Jahr in der evangelischen Stephanskirche in Bamberg erklingen. Die mobile Konzertorgel entsteht gerade in der Orgelbauwerkstatt von Thomas Eichfelder in Bamberg. Von den ersten Planungsschritten bis zum fertigen Instrument ist es ein langer Weg. Wir waren von Anfang an dabei.