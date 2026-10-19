Mühldorf am Inn, Berlin (epd). Der deutsche Sinto und Auschwitz-Überlebende Hermann "Mano" Höllenreiner ist tot. Wie das Internationale Auschwitz Komitee am Montag in Berlin mitteilte, starb Höllenreiner bereits am Freitag kurz vor seinem 93. Geburtstag im oberbayerischen Mühldorf am Inn. Höllenreiner sei ein "großer Zeitzeuge" gewesen, der von den Schrecken von Auschwitz, von den Tätern und Opfern, vor allem aber von der anhaltenden Diskriminierung der Sinti und Roma in Europa eindringlich berichtet habe. Auschwitz-Überlebende in aller Welt dankten ihm für seinen Mut und seine Menschlichkeit.

Leben gegen das Vergessen

Höllenreiner sei neun Jahre alt gewesen, als er im Frühjahr 1943 mit seiner gesamten Familie in das sogenannte "Zigeunerlager" in Auschwitz-Birkenau deportiert wurde, erinnerte das Internationale Auschwitz Komitee. Im Januar 1945 sei es ihm gelungen, von einem der Todesmärsche zu fliehen: "Französische Überlebende nahmen den völlig entkräfteten und schwerst kranken Jungen mit nach Frankreich, um ihm ein Weiterleben zu ermöglichen."

Anhand seiner in Auschwitz tätowierten Häftlingsnummer konnte seine Herkunft geklärt werden, hieß es. Daraufhin wurde er mit überlebenden Angehörigen seiner Familie in Deutschland zusammengeführt. "Mano Höllenreiners Lebens- und Leidensgeschichte reicht für mehr als ein Leben aus. Was er als Kind in Auschwitz mit eigenen Augen sah und was ihm als Kind angetan wurde - über viele Jahrzehnte seines Lebens hat er darüber nicht zu sprechen gewusst", erklärte Christoph Heubner, Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees.