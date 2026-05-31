Nürnberg (epd). In einer neuen Sonderausstellung zeigt das Bibel Museum Bayern in Nürnberg ab dem 18. Juni Kirchenfotografien von Monika Rösler und Rüdiger Kretschmann. Die Schau unter dem Namen "Himmlische Sphären" ermögliche eine völlig neue Betrachtung bekannter Kirchenräume, teilte das Museum mit. Dass es sich um Fotografien von Kirchen handele, erschließe sich dem Betrachter nicht sofort, hieß es weiter. Zunächst nehme man komplexe geometrische Formen und Linien wahr, konstrastiert durch unterschiedliche Farben und Lichtpunkte. Bei genauerem Hinsehen erkenne man jedoch Gewölberippen, Deckengemälde, Kirchenfenster, Bankreihen und Chorräume. Jeder Blick eröffne neue Details und lasse die Grenzen zwischen Architektur, Fotografie und digitaler Kunst verschwimmen.

Bis zum 20. August sind die fotografischen Neukompositionen von insgesamt 25 Kirchen aus Mittelfranken, Unterfranken und der Oberpfalz zu sehen. Zur Vernissage am 17. Juni um 17 Uhr sind Interessierte herzlich eingeladen. Eine Anmeldung bis zum 12. Juni ist notwendig, unter einladungen@bibelmuseum.bayern.