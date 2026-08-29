Eggenfelden (epd). Ein neues Künstlerhaus im niederbayerischen Eggenfelden (Kreis Rottal-Inn) hat am Eröffnungswochenende rund 750 Besucher angezogen. Das Besondere: Der Eintritt ist dauerhaft frei, und ausstellende Künstler zahlen keine Miete für die 160 Quadratmeter große Fläche, wie Initiator und Fotograf Alexander von Wiedenbeck am Samstag mitteilte. Er hat nach eigenen Angaben ein ehemaliges Kriegerheim von 1947 für einen mittleren sechsstelligen Betrag sanieren lassen.

Finanziert wurde das Projekt demnach durch Eigenmittel sowie Förderungen der EU, Bayerns und der KfW. Laufende Kosten sollen über Verkaufsprovisionen gedeckt werden. Ziel sei es, Kunst abseits der Metropolen für jeden zugänglich zu machen, hieß es weiter. Jährlich sind bis zu vier Ausstellungen geplant; den Auftakt macht von Wiedenbecks eigene Werkschau "BERGWERK".