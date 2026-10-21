Bamberg (epd). Das Erzbistum Bamberg sucht engagierte Frauen, die sich in kirchliche und gesellschaftliche Debatten einbringen wollen. Für die neue Amtszeit der Frauenkommission sind sechs von acht Plätzen neu zu besetzen, teilte das Erzbistum am Mittwoch mit. Bewerbungen sind bis zum 6. November möglich. Gesucht werden Frauen aus unterschiedlichen Lebenssituationen, Berufsfeldern und Regionen des Erzbistums. Die Amtszeit beträgt vier Jahre.

Die Frauenkommission berate Erzbischof Herwig Gössl zu aktuellen kirchlichen und gesellschaftlichen Fragen. Das ehrenamtliche Gremium besteht seit 2005 und bringe sich insbesondere bei Entscheidungen ein, die für die Entwicklung des Erzbistums von Bedeutung sind, hieß es. Darüber hinaus könne die Kommission eigene Vorschläge unterbreiten und begleite die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten. Zu den möglichen Themen der kommenden Amtszeit gehören demnach die Förderung von Frauen in kirchlichen Leitungspositionen, eine geschlechtersensible Pastoral und der pastorale Bistumsprozess "Entscheiden und Handeln".