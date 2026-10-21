München (epd). Bei der Sonntagsfrage von BR24 BayernTrend hat sich eine deutliche Mehrheit der Befragten für Ilse Aigner (CSU) als mögliche Bundespräsidentin ausgesprochen. 59 Prozent erklärten, dass die bayerische Landtagspräsidentin "eine gute Besetzung" für das Amt wäre, teilte der Bayerische Rundfunk in einer Pressemitteilung vom Dienstag mit. 22 Prozent der Befragten hielten die Politikerin nicht für geeignet, 19 Prozent machten keine Angaben. Besonders hoch war die Zustimmung mit 75 Prozent bei Menschen über 65 Jahren. Bei Frauen ist die Zustimmung mit 60 Prozent etwas größer als bei den Männern (58 Prozent).

Aigner werde laut BayernTrend über Parteigrenzen hinweg geschätzt: Für eine geeignete Kandidatin halten sie sowohl Anhänger der CSU (87 Prozent) wie auch der Freien Wähler (79), der Grünen (64) und der SPD (60). Einzig unter AfD-Anhängern spräche sich mit 24 Prozent nur eine Minderheit für sie aus, während 49 Prozent der AfD-Anhänger Aigner ablehnten, so die Mitteilung.

Aktueller Trend der Wählergunst

Für die repräsentative Umfrage von infratest dimap im Auftrag des Bayerischen Rundfunks wurden vom 12. bis 17. Oktober 2026 mit einer zufallsbasierten Telefon- und Online-Erhebung 1.207 Wahlberechtigte in Bayern telefonisch und online befragt. Der BayernTrend ergab demnach auch, dass die CSU in der Wählergunst aktuell auf 36 Prozent käme (-3 im Vergleich zu Januar 2026), die AfD auf 21 Prozent (+2) und die Grünen auf 15 Prozent (+2). Die Freien Wähler erreichten 9 Prozent (0), die SPD 8 Prozent (0) und die Linke 4 Prozent (+1). Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 7 Prozent (-2).