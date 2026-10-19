Augsburg (epd). Ein Stück von Lourdes, einem der weltweit bekanntesten katholischen Wallfahrtsorte, kommt im November erstmals ins Bistum Augsburg. Eine Reliquie von Bernadette Soubirous (1844-1879) soll ab dem 3. November an acht Orten ausgestellt werden. Die Reliquienreise sei eine Einladung an alle Menschen, an Kranke und Gesunde, an junge und alte Menschen, sich auf die Botschaft von Lourdes einzulassen, sagte der Leiter der Diözesanen Pilgerstelle, Andreas Martin, laut Mitteilung vom Montag.

Die Reliquie macht Station in Dillingen (3. bis 5.11.), Pfaffenhofen an der Roth (5. bis 7.11.), Kempten (7. bis 10.11.), Altenstadt (10./11.11.), Ottobeuren (11. bis 13.11.), Ziemetshausen (12. bis 13.11.) und Augsburg (13. bis 15. November). Zur Verabschiedung der Reliquie am 15. November feiert Bischof Bertram Meier im Augsburger Dom um 17 Uhr eine Pontifikalvesper.

Pilgertourismus nach Lourdes boomt seit dem 19. Jahrhundert

Lourdes ist laut Bistumsangaben seit Mitte des 19. Jahrhunderts das Ziel zahlreicher Pilger. 1858 soll dort der damals 14-jährigen Bernadette Soubirous die Gottesmutter Maria erschienen sein. Vor allem kranke und alte Menschen pilgern seitdem nach Lourdes, um Wasser aus der Heilquelle zu trinken. Die katholische Kirche erkennt 70 sogenannte Wunderheilungen an. 1933 wurde Soubirous heiliggesprochen. Der Pilgertourismus ist für das kleine Städtchen im Südwesten Frankreichs ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.