München (epd). Die erste Münchner Klimawoche ist am Montag mit einem Festabend in Schloss Nymphenburg eröffnet worden. Wenn man über Städte als Klimavorreiter spreche, "dann geht es international bisher nicht um Deutschland", sagte Klimaaktivistin Luisa Neubauer beim Auftakt laut Pressemitteilung vom Dienstag. Sie freue sich, dass es mit der Munich Climate Week "jetzt auch aus München ein Signal gibt, dass man hier Teil des Wandels ist", sagte Neubauer vor rund 100 Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft.

Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) hob das Potenzial der Landeshauptstadt für den Klimaschutz hervor. "In München arbeiten unzählige Menschen und Institutionen längst an einer nachhaltigen Zukunft - oft, ohne voneinander zu wissen", sagte Krause, der auch Schirmherr der Klimawoche ist. Die Munich Climate Week bringe die Akteure zusammen und mache sichtbar, "wie viel Aufbruch in dieser Stadt steckt".

Über 400 Veranstaltungen im Stadtgebiet

Die Munich Climate Week dauert noch bis 25. Oktober. Sie bietet den Angaben zufolge über 400 Veranstaltungen im ganzen Stadtgebiet, die von Partnerorganisationen wie Universitäten, Unternehmen, zivilgesellschaftlichen Akteuren und öffentlichen Institutionen angeboten werden. Das Programm reicht von Filmabenden und Reparaturcafés bis zu Expertenrunden und Präsentationen von Klimatechnologien. Ziel sei, "Klimaschutz sichtbarer, zugänglicher und wirkungsvoller zu machen", so die Organisatoren.