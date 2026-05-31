München (epd). In Zeiten von Hass, Hetze und gefälschten Bildern und Videos ist ein kompetenter Umgang von Kindern mit Medien nach Ansicht der bayerischen Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) wichtiger als je zuvor. "Radikale Kräfte nutzen die Macht der Medien, um vor allem junge Menschen zu manipulieren und zu spalten", sagte Scharf am Freitagabend bei der Eröffnung des diesjährigen Kinder- und Jugendfilmfestivals "Prix Jeunesse International" in der Münchner Residenz. Deshalb bräuchten junge Menschen Orientierung. "Wir müssen sie befähigen, Medien kritisch, verantwortungsvoll und kreativ zu nutzen." Dabei könne auch gutes Kinder- und Jugendfernsehen helfen.

Das Kinder- und Jugendfilmfestival "Prix Jeunesse International" steht in diesem Jahr unter dem Motto "Medienkompetenz in Zeiten von Polarisierung - Die Rolle des Kinderfernsehens". "Ich finde es großartig, dass beim Filmfestival auch eine Kinderjury mitentscheidet", sagte die Ministerin weiter. Als Expertinnen und Experten in eigener Sache wüssten sie, welche Sendungen für sie verständlich seien und wie Wissen auch über schwierige Themen, wie Krieg, Desinformation oder Antisemitismus vermittelt werden könne, ohne Angst zu machen.

66 Kinder- und Jugendfernsehprogramme aus 23 Ländern im Finale des Wettbewerbs

Der "Prix Jeunesse International" ist nach eigenen Angaben das weltweit größte und älteste Kinderfilmfestival. Noch bis zum 3. Juni diskutieren Filmschaffende aus mehr als 50 Ländern darüber, wie Kinder- und Jugendfernsehen demokratische Werte vermitteln und Zusammenhalt stärken kann. 66 Kinder- und Jugendfernsehprogramme aus 23 Ländern konkurrieren in diesem Jahr um Auszeichnungen in mehreren Kategorien.