München (epd). Drei Jahre nach ihrer Schließung wird die evangelische Emmauskirche Harlaching am Reformationstag (31. Oktober) wiedereröffnet. Schon ab Sonntag (25. Oktober) lade man zu einer Festwoche unter dem Motto "Gemeinsam neu erleben" ein, teilte die Gemeinde mit. Im Zentrum stehe der frisch sanierte Kirchenraum, der künftig wieder "als Ort der Stille und der Begegnung im Stadtteil" diene, so die Gemeinde. Auf dem Programm stehen ein Kinderfest, Lesungen und Konzerte. Am Reformationstag predigt Regionalbischof Thomas Prieto Peral beim Gottesdienst zur Wiedereröffnung.

Die Emmauskirche wurde 1964 nach Plänen des Architekten Franz Lichtblau errichtet und 1983 von Hubert Distler ausgemalt. Das Kirchenschiff ist wie ein großes Zelt gestaltet, für dessen freitragendes Dach jedoch Materialien verbaut wurden, deren Tragkraft mit den Jahren nachlässt. Bei einer Überprüfung im Herbst 2023 stellten Experten fest, dass "die volle Tragfähigkeit der Dachkonstruktion" nicht länger gewährleistet werden konnte, heißt es im Bautagebuch auf der Gemeindehomepage.

Landeskirche gibt hohen Zuschuss

Wegen der technisch schwierigen Instandsetzung wurden die Kosten auf 2,2 Millionen Euro veranschlagt. Deshalb habe der Fortbestand der Emmauskirche zwischenzeitlich auf der Kippe gestanden, teilte die Gemeinde mit. Die Sanierung wurde nun dank eines Zuschusses der Landeskirche von 700.000 Euro realisiert. Die Gemeinde bringt Eigenmittel von 800.000 Euro ein. Die Finanzierungslücke von 700.000 Euro wolle man mithilfe von Spenden, Fördermitteln und kreativen Aktionen schließen.