Nürnberg (epd). Mit einer Kundgebung am Mittwoch (28. Oktober) wollen Nürnberger Jugendverbände ein sichtbares Zeichen für eine verlässliche Finanzierung der Kinder- und Jugendarbeit setzen. Unmittelbar vor der Sitzung des Nürnberger Stadtrats wollen sie auf die Bedeutung ihrer Angebote aufmerksam machen und das Gespräch mit den Stadträten und -rätinnen suchen, teilte der Kreisjugendring Nürnberg mit. Anlass seien die aktuelle Haushaltssperre der Stadt und die Sparvorhaben für den städtischen Haushalt im kommenden Jahr.

Im Mittelpunkt stehen die Stimmen der Kinder und Jugendlichen: Auf selbst gestalteten Postkarten zeigten sie, was ihnen ihr Jugendverband oder ihre Einrichtung bedeute und was ihnen ohne die Jugendarbeit fehlen würde. Die Karten sollen persönlich an die Stadträte übergeben werden, heißt es in der Mitteilung vom Montag. Mit Sofa, Sessel und Lampe entstehe direkt vor dem Alten Rathaus ein "offenes Wohnzimmer". Es stehe sinnbildlich für die Räume, die Jugendarbeit eröffne: Hier erlebten junge Menschen Gemeinschaft, entdeckten ihre Interessen, übernahmen Verantwortung und gestalteten mit. Bei einer Tasse Tee laden die Beteiligten dazu ein, über diese Angebote und ihre Zukunft ins Gespräch zu kommen.

Offener Brief an die Stadtspitze

Der Kreisjugendring Nürnberg-Stadt hat sich dazu bereits im Namen seiner 64 Mitgliedsorganisationen mit einem offenen Brief an die Stadtspitze und die demokratischen Stadtratsfraktionen gewandt. Er fordert, die Finanzierung der offenen und verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit zu sichern, steigende Kosten zu berücksichtigen und die Träger frühzeitig und transparent in die Haushaltsberatungen einzubeziehen.

Kinder, Jugendliche, Eltern sowie ehrenamtlich und hauptberuflich Engagierte sind laut Mitteilung dazu aufgerufen, die Kundgebung zu unterstützen. Gemeinsam wolle man deutlich machen: "Kinder- und Jugendarbeit braucht gesicherte Bedingungen - gerade in Zeiten, in denen junge Menschen und Familien zunehmenden Belastungen ausgesetzt sind", teilte der Kreisjugendring mit.