Würzburg, Geiselwind (epd). Segen auf der Autobahn: Am 26. Juni feiern rund 45 Kirchen in Deutschland den Tag der Autobahnkirchen. In Bayern ist unter anderem Geiselwind an der A3 in Unterfranken mit dabei: Um 11 Uhr gebe es unter dem Motto "SegenTanken … wie neu" draußen oberhalb der Autobahnkirche einen besonderen Biker-Gottesdienst mit Rockband, geistlichen Kurz-Impulsen und Segen, teilte Frank Witzel, bekannt als evangelischer Bikerpfarrer und Seelsorger für Motorradfahrer im Dekanat Würzburg, mit. Für Essen und Trinken und eine Alternative bei Regen sei gesorgt.

Nach dem Gottesdienst gebe es auch einen ganz persönlichen Segen an den Maschinen. Gestaltet wird die ökumenische Feier von der katholischen Wortgottesdienstleiterin und Gastgeberin Manuela Strohofer und den evangelischen Pfarrern Johannes Matthias Roth und Frank Witzel. Eingeladen seien alle: Trucker, Camper und Kinder-Shuttle-Fahrer - vom Bobby-Car bis zum Rollator, sagte Witzel.

Spirituelle Tankstellen für eine kurze Auszeit

"Autobahnkirchen sind spirituelle Tankstellen - sie bieten einen Moment des Innehaltens, der Stille und des Gebets auf Reisen. Gerade Trucker, Vielfahrer und Motorradfahrer schätzen diesen Zwischenstopp", sagte der Münchner evangelische Oberkirchenrat Stefan Blumtritt laut Mitteilung. Ein Großteil der Besucher von Autobahnkirchen seien Männer, die sich bewusst eine kurze Auszeit nähmen.

Neben der ökumenischen Autobahnkirche "Licht auf unserem Weg" an der A3 in Geiselwind gibt es in Bayern sechs weitere Autobahnkirchen, die sich ebenfalls am Aktionstag beteiligen: die Kirche Maria - Schutz der Reisenden in Adelsried (A8), St. Christophorus in Himmelkron (A9), die Pfarrkirche Maria am Wege in Windach (A96), St. Thomas von Aquin in Trockau (A9), die ökumenische Kapelle Heilige Dreifaltigkeit in Waidhaus (A6) sowie die ökumenische Autobahnkapelle Gramschatzer Wald (A7).

Veranstaltet wird der bundesweite Aktionstag von der Akademie des Versicherers im Raum der Kirchen (VRK) in Kassel, der Vernetzungsstelle der Autobahnkirchen.