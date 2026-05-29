Bonn, Regensburg (epd). Unter dem Motto "Gemeinsam für Frieden und Verständigung" steht am 7. Juni der Unesco-Welterbetag in Deutschland. Mit dem Tag solle gezeigt werden, "wie vielfältig und lebendig unser Kultur- und Naturerbe ist", sagte die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer, in Bonn. Der Welterbetag wird um 11 Uhr mit einem Festakt im historischen Reichssaal in Regensburg eröffnet.

Die Stadt begeht heuer ein besonderes Jubiläum: Vor 20 Jahren wurde die Altstadt von Regensburg mit Stadtamhof in die Liste der Weltkulturerbestätten aufgenommen. Deshalb sei sie von der Deutschen Unesco-Kommission als Austragungsort für die bundesweite Eröffnung ausgewählt worden, teilte die Stadt mit.

Es gibt Führungen, Konzerte, Mitmachaktionen

Regensburg gilt als eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Großstädte Deutschlands. Nach ihrer Blütezeit als Handelsmetropole des Mittelalters wurde die Stadt durch den Immerwährenden Reichstag (1663-1806) zur politischen Bühne des Heiligen Römischen Reichs. Diese zentralen Merkmale habe die Unesco-Titelverleihung im Jahr 2006 begründet, hieß es. Seit 20 Jahren werde in Regensburg zudem das Unesco-Weltkulturerbe "geschützt, bewahrt und vermittelt".

Mehr als 400 Veranstaltungen sind deutschlandweit anlässlich des Unesco-Welterbetages, mit dem die UN-Kultur- und Bildungsorganisation die deutschen Welterbestätten vorstellen will, zu erleben. Neben der Deutschen Unesco-Kommission lädt auch der Verein Unesco-Welterbestätten Deutschland zu dem Tag ein. Es gibt Führungen, Konzerte, Mitmachaktionen und weitere Veranstaltungen. Welterbestätten, die besucht werden können, sind unter anderem die Wartburg, das Bauhaus in Dessau-Roßlau, der Niedergermanische Limes oder die Schlösser Brühl.

Unesco-Welterbetag wird seit 2005 in Deutschland begangen

Der Unesco-Welterbetag war 2005 in Deutschland ins Leben gerufen worden. Weltweit gibt es derzeit 1.248 Unesco-Welterbestätten in 170 Ländern. In Deutschland zählen 55 Kultur- und Naturerbestätten zum Unesco-Welterbe. Dazu gehören unter anderem das Wattenmeer, der Kölner Dom oder die Königsschlösser Ludwigs II..