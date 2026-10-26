München, Regensburg (epd). Eine grundlegende Strukturreform für die pflegerische Versorgung vor Ort fordern die Frauen im Sozialverband VdK Bayern. Bei ihrer Jahreskonferenz am Wochenende in Regensburg verabschiedeten die Ehrenamtlichen aus ganz Bayern eine Resolution, wie der Verband in München mitteilte. Darin fordern sie eine zentrale Zuständigkeit von Kommunen für die Pflegeversorgung.

Bayern habe in der Pflege eine "Versorgungskrise", so die VdK-Frauen. Mehr als eine halbe Million Menschen seien pflegebedürftig. Betroffene und Angehörige litten unter hohen Kosten, bürokratischen Hürden, fehlenden Entlastungsangeboten und unzureichenden Informationen. Zudem fehlten ausreichend ambulante Dienste, Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeplätze sowie verlässliche Akutstrukturen.

Unklare Verantwortlichkeiten

Die VdK-Frauen fordern eine kommunale pflegerische Daseinsvorsorge, die es erleichtere, neue Wohn- und Pflegeformen wie sorgende Gemeinschaften zu entwickeln. Vor Ort müsse geregelt sein, wer Pflegebedürftige unterstützt, Versorgungslücken schließt und Angebote koordiniert. Pflege müsse eine Pflichtaufgabe der Kommune werden, hieß es.

Die unklaren Verantwortlichkeiten von Pflegekassen, Bund, Ländern, Kommunen und Pflegeeinrichtungen müssten durch eine eindeutige Zuständigkeit der Kommunen überwunden werden, so die VdK-Frauen. Die Kommunen verfügten über kleinräumige Daten und seien nah an den Menschen. Langfristiges Ziel müsse sein, eine Pflegeinfrastruktur vor Ort zu etablieren, die schon weit vor der Pflegebedürftigkeit greift und Beratung sowie Präventionsarbeit abdeckt.

VdK-Studie: 72 Prozent der pflegenden Angehörigen sind weiblich

Laut VdK werden rund 82 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Bayern in der häuslichen Pflege versorgt. Rund zwei Drittel von ihnen erhalten Pflegegeld und werden ausschließlich von Angehörigen versorgt. Schätzungen zufolge gibt es rund eine Million pflegende Angehörige in Bayern. Der repräsentativen VdK-Pflegestudie 2023 zufolge sind mehr als 72 Prozent der pflegenden Angehörigen in Bayern weiblich.