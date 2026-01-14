Kreatin, Kollagen, Vitamin D, Omega 3, Selen, Jod und Vitamin B12. Wer heute durch die Drogerie schlendert, erlebt eine seltsame Verschiebung der Verhältnisse: Die Regale mit Waschmittel und Klopapier schrumpfen, während sich die Nahrungsergänzungsmittel ausbreiten, als stünde eine zweite, coronaähnliche Zivilisationskrankheit bevor. Bitte nicht!

Pillen in allen Farben, Pülverchen für jede Lebensphase, Kapseln gegen das gefährliche Altern selbst. Und über allem schwebt unausgesprochen die Frage: Willst du wirklich früher sterben, als du müsstest?

Milliardenmarkt Langlebigkeit

Und dann ist da natürlich die Tech-Szene aus den USA, mit ihren Milliardeninvestitionen in den Longevity-Markt: KI-gestützte Wirkstoffentwicklung, Bioprinting – also gedruckte 3D-Gewebe oder sogar Organe, jene Teile, die wir Niere oder Lunge nennen – dazu Zellreprogrammierungen und allerlei futuristischer Schnickschnack.

Wer ein Gefühl für die Größenordnung haben will: Laut "Mordor Intelligence" könnte der Longevity-Markt, also medizinische Therapien und digitale Angebote gegen das Altern, bis 2031 auf 46,86 Milliarden US-Dollar wachsen. Zum Vergleich: Dann wäre der Markt größer als der aktuelle Jahresumsatz von Netflix.

Fragt man sich, worum es hier eigentlich noch geht, kann einem schon fast schlecht werden. Gesundheit? Dieses wünschenswerte Gut ist längst nur noch Vorwand, das Startkapital für das eigentliche Ziel: nicht sterben. Kapsel für Kapsel, Blutwert für Blutwert, 3D-Niere für 3D-Niere – dem großen Traum der Unsterblichkeit immer einen Tick näher.

Anti-Aging als Geschäftsmodell

Wer nicht sterben will, möchte leben. Die Gleichung darf man wohl so aufstellen. Hier versperrt sich aber der Blick. Das berühmteste, teuerste, lebendigste Beispiel ist derzeit Bryan Johnson. Der US-Tech-Unternehmer macht sich selbst zur Hauptfigur seines Anti-Aging-Programms "Project Blueprint":

Jeden Tag exakt dasselbe essen, exakt dieselbe Grammzahl – vollständig pflanzlich, versteht sich. Schlaf optimieren, hunderte Nahrungsergänzungsmittel schlucken, Licht- und Kältetherapie und natürlich "a lot" of Sport. Das Ziel lautet: das biologische Alter senken, den Alterungsprozess stoppen, kurz: Langlebigkeit systematisieren – und damit gleich noch ein Geschäftsmodell daraus bauen.

Unterstützt wird Johnson von mehr als 30 Ärzt:innen und Gesundheitsexpert:innen. Die Rechnung? Rund zwei Millionen US-Dollar. Und während bei den meisten von uns ein Schreibtisch, ein Fernseher oder ein Bügelbrett zu Hause herumsteht, reiht sich bei Johnson ein Arsenal an Gesundheitsgeräten: Rotlicht- und Nahinfrarot-Therapie, ein hochintensives elektromagnetisches Gerät für den Beckenboden, um nur einige zu nennen.

In der Netflix-Doku über Bryan Johnson, "Don’t Die", bekommt man ein recht klares Bild davon, wie das Leben aussieht, wenn man selbst zum Bekämpfer des Todes wird: Es wirkt einsam, monoton, kontrolliert und vor allem unfrei.