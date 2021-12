Krankenhaus-Seelsorger über die schwierige Arbeit angesichts der vierten Corona-Welle: "Geht an die Substanz"

Wie gehen Sie und Ihre Kollegen mit der gewachsenen Belastung um?

Richter: Gestandene Kolleginnen und Kollegen sagen mir: Ich merke langsam, es geht doch an die Substanz. Ich muss deutlicher auf mich aufpassen. Auch das kostet Kraft, immer wieder da zu sein, auch unter Stress da zu sein, immer wieder Entscheidungen zu treffen. Wie geht es weiter mit Gottesdiensten? Wie verhalte ich mich richtig? Die Abwägung zwischen Selbstschutz und Fremdschutz und dabei trotzdem die Aufgabe wahrnehmen. Und immer wieder zu den Patienten zu gehen und das alles auszutarieren. Nach zwei Jahren geht das auch bei den stabilen Leuten an die Substanz.

Was hilft in dieser Situation durchzuhalten?

Richter: Unser Team zum Beispiel. Das ist schon eine große Ressource. Es gibt ja auch Kollegen, die allein arbeiten, in kleineren Häusern. Das ist, glaube ich, durchaus eine zusätzliche Belastung, immer alles alleine entscheiden zu müssen.

Und das, wo man vielleicht selbst Seelsorge bräuchte…

Richter: Ja, genau. Wir hatten heute beispielsweise eine ganz kritische Situation auf einer Station, wo eine Ungeimpfte ins Haus kam. Die wollte zu ihrer sterbenden Mutter und hat einen Riesenkonflikt vom Zaun gebrochen. Diese eskalierenden Geschichten nehmen im Moment zu, auch im Krankenhaus, in Verbindung mit Leuten, die einfach nicht einsichtig sind. Mancher Kollege spürt jetzt auch menschlichen Ärger hochsteigen bei diesem Thema „geimpft – nicht geimpft“. Man sieht ja auch plötzlich junge Leute, die auf der Intensivstation liegen. Ungeimpft. Und man erlebt diese Schicksale und denkt sich: Was ist das für ein Wahnsinn? Das hätte man alles verhindern können, mit ein bisschen Vernunft. Da ist man selber als Mensch manchmal wütend oder erschöpft. Und auf der anderen Seite haben meine Kollegen und ich Glück, denn wir arbeiten eigentlich in einem System, in dem relativ geordnet die Regelungen eingehalten werden. Wir sind schnell geimpft worden. Also ich arbeite lieber im Krankenhaus, auch auf Covid-Stationen als dass ich mir vorstelle, an der Kasse im Supermarkt zu sitzen. Da würde ich mir viel unsicherer vorkommen oder gefährdeter.

Was gibt Ihnen noch Kraft?

Richter: Die Erfahrung, dass die Menschen sehr dankbar sind für unsere Arbeit. Ob das Patienten, Ärzt*innen, Pflegende oder andere Berufsgruppen im Krankenhaus sind. Es gibt Momente, wo ich merke, dass in den letzten zwei Jahren der Kontakt noch enger geworden ist, die Vertrautheit, die Gespräche. Wir müssen doch zusammenhalten hier. Und dann die Rückmeldung von den Patienten, wirklich zu merken, dass die das brauchen und dass sie dankbar sind, dass jemand Zeit hat und da ist. Das gibt Motivation. Ich bin sehr widerstandsfähig. Ich komme eigentlich gut zurecht mit der Situation, aber ich merke zum Beispiel, ich brauche mehr Ruhezeiten, ich muss bewusster darauf achten, auch mal abzuschalten und mal einen Tag zu Hause verbringen. Und ich denke schon, dass mein Glaube mir insofern hilft, als dass er der Grund von Zuversicht ist. Wir brauchen ein positives Narrativ. Eines, das uns sagt: Wir schaffen das und wir können das. Wie Frau Merkel so schön sagte. Das ist zutiefst biblisch. Die biblischen Traditionen, in denen die wichtigen, Hoffnung stiftenden Erzählungen entstanden, waren lauter Grenzsituationen: Die Exodus-Geschichte, der Auszug aus Ägypten, das babylonische Exil.

Also machen Sie aus der Not auch eine Tugend?

Richter: Solche Grenzerfahrungen und solche Fremdheits-Erfahrungen sind tatsächlich etwas, wo wir weiterkommen, wo was Neues entwickelt wird. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Gottesdienste müssen wir gerade wieder absagen, aber was können wir da machen, um Kontakt herzustellen, zum Beispiel mit Streaming? Da haben wir viel Neues entdeckt in letzter Zeit. Und so entstehen dann völlig neue Geschichten. Wir verändern uns. Wir passen uns an und entdecken neue Möglichkeiten, die man sonst nie ausprobiert hätte. Man wird erfinderisch, wie man das Evangelium unter die Leute trägt.

Fühlen Sie sich von der Landeskirche denn ausreichend unterstützt bei Ihrer Aufgabe?

Richter: Krankenhaus-Seelsorge wird manchmal auch in unseren Kirchen übersehen. Wir haben gerade bei der Landessynode erlebt, dass sie vom Status her einen gewissen Verlust erlebt hat. Manchmal fragt man sich, ob die eigentlich merken, wie wertvoll diese Arbeit wirklich ist. Aber klar: Was in den Krankenhäusern passiert ist, sieht nur der, der selber dort ist.