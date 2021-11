Seelsorge in Sekunden: Social-Media-Pfarrer auf Insta

Diese beiden Pfarrer erreichen ihre Gemeinde in Sekunden. Ein Bild, ein Video, ein Klick - und schon fliegen ihnen die Herzen und Likes zu. Sandra Schindler und Nicolai Opifanti sind Social-Media-Pfarrer. Seit kurzem haben die beiden eine Projektstelle für den "Pfarrdienst in Digitalen Räumen". Auf Instagram, Twitter oder TikTok sollen sie die Digitalisierung in der württembergischen Landeskirche vorantreiben.

"Das Tolle an der digitalen Kirche ist, dass es keine parochialen Grenzen gibt", erzählt Sarah Schindler beim Barcamp Kirche Süd (#bckirche der @ekiba, @ekwue, und @elkb), das am Freitagabend im Netz gestartet wurde und von den Landeskirchen aus Bayern, Baden und Württemberg organisiert wird. Den knapp zwanzig Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich an diesem Abend digital versammelt haben, will Schindler erzählen, wie der Wechsel vom traditionellen Pfarrerbild zur digitalen Kommunikation gelingen kann.

"Kirche im digitalen Raum geschieht nicht viel anders als im analogen Raum",

sagt Schindler, "es gibt Beziehungen und Begegnungen, und wir können Kirche zusammen leben und gestalten". Auf ihrem Instagram-Account @sarahs_liste präsentiert sich die 33-jährige Schindler aus Stuttgart mit tagebuchartigen Einträgen. Neben Landschaften oder Blumenbilder postet sie vor allem Selfies mit ihrem 34-jährigen Kollegen Nicolai Opifanti, der sich auf Instagram unter dem Namen @pfarrerausplastik einen Namen gemacht hat.

Digitale Arbeit in der evangelischen Kirche

Die Projektstelle gehört zu einer ganzen Reihe von Initiativen, mit denen die evangelischen Kirchen bundesweit die digitale Arbeit verstärken. Das Yeet-Netzwerk fördert und unterstützt christliche Creator*innen und Sinnfluencer*innen, die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat einen Digital-Innovationsfonds aufgesetzt, und auch landesweit geht einiges voran. Erst kürzlich haben die Landeskirchen von Bayern, Baden und Württemberg ein Modellprojekt mit "digitalen Mustergemeinden" gestartet.

Pfarrer Opifanti und Pfarrerin Schindler haben ihre Zusammenarbeit mit Beginn der Corona-Pandemie begonnen. Mit kurzen "Insta-Godis" wollten sie ihre Gemeindemitglieder erreichen. Eine Videoandacht mit Gebeten zum Mitlesen, Musik, Gebeten und interaktive Fragen zeichneten das Format aus. "Wir haben die Community beispielsweise gefragt, was sie beten möchten oder welche Fürbitte sie haben - und waren erstaunt, wie viele Reaktionen kamen", erzählt Schindler, die auf ihrem Account rund 1.500 Abonnenten versammelt.

Pfarrer Opifanti ist der Pfarrer aus Plastik

Pfarrer Opifanti zeigt auf seinem Instagram-Account inzwischen eine große Bandbreite an digitalen Verkündigungsformaten - von der Meditation über das stille Gebet bis hin zum Online-Segen. Unter dem Begriff "Bonez-Gebet" spricht er über Wut, mentale Gesundheit oder das Montagstief und endet mit einem kurzen Gebet. Das poppige, bunte und laute Format findet großen Anklang und wird zuweilen mehr als 10.000 mal aufgerufen. Sein Account hat inzwischen knapp 9.000 Follower - Tendenz steigend.

Die Community wächst stetig, was sicherlich auch daran liegt, dass die beiden Pfarrer selbst zur Zielgruppe der 25- bis 40-jährigen gehören, die sich auf Instagram bewegen. Die Selfiekultur und Selbstbespiegelung gehört zum selbstverständlichen Repertoire der beiden und sorgt für hohe Resonanz innerhalb der Community.