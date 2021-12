„Ohne Frauen geht es nicht. Das hat sogar Gott einsehen müssen.“ (Eleonora Duse)

Wie der dem Englischen entnommene Name „Just Eve“ schon andeutet, handelt es sich um eine Frauengruppe. Die Gruppe startete im Herbst 2013 auf Initiative von Britta Schultheiß als Projekt und hat sich inzwischen zu einer festen Einheit zusammengeschlossen.

Das Repertoire reicht vom klassischen Sanctus, balladenartigen Segenslied bis hin zu christlichem Pop.

Die Sängerinnen kommen unter der musikalischen Leitung von Dekanatskantorin Elisabeth Göbel monatlich zum Üben zusammen, darüber hinaus arbeitet Andreas Pehl als Stimmbildner regelmäßig mit der Gruppe. Das Ensemble ist regelmäßig in Gottesdiensten und Konzerten in Bad Tölz und Umgebung zu hören.

Mitwirkende bei diesem Projekt: Eva Pehl, Esther Rein, Christiane Matt, Britta Schultheiß, Angela Gebert, Elisabeth Göbel