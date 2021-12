Kirchenmusik im Advent: Tochter Zion, freue dich

Über die beteiligten Musiker*innen

Mit seiner Arbeit will der Bezirksposaunenchor des Dekanats Weiden i.d. Oberpfalz die 22 Posaunenchöre im Dekanat unterstützen. Ein besonderes Anliegen ist die Jugendarbeit. Außerdem will er jungen Menschen helfen einen Platz in der christlichen Gemeinde zu finden. Gemeinsam musizieren Jung und Alt zu Gottes Lob.

Für diese Aufnahme vom Siegesmarsch aus Judas Maccabäus und dem Choral "Tochter Zion" haben sich die Musiker zum ersten Mal in dieser Konstellation zusammengefunden. In der Gruppe spielen: Christiane Bayer (Trompete 1), Ulrike Kummer (Trompete 2), Hans-Walter Krüger (Tenorhorn), Erika Piehler (Posaune) Anne Müller (Tuba) und Anna-Magdalena Bukreev (Max-Reger-Orgel). Die Aufnahme entstand in St. Michael in Weiden i.d. Oberpfalz