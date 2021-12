Kirchenmusik im Advent: You'll never walk alone

"You'll never walk alone" stammt ursprünglich aus dem Broadway-Musical Carousel, das 1945 uraufgeführt wurde. Komponiert hat es Richard Rogers und der Text stammt aus der Feder von Oscar Hammerstein.

Bastian Pusch, Leiter des Gospelchors St. Lukas München, sagt:

"Ursprünglich für ein Broadway-Musical komponiert berührt dieses Lied immer noch viele Menschen: Als Fußballhymne wird es in Liverpool, Dortmund und vielen Stadien in aller Welt gesungen.

Für uns passt dieser Song zu dem vergangenen Jahr wie kein anderer: 'Wenn du durch stürmische Zeiten gehst, habe keine Angst: Schreite voran durch Wind und Regen, mit hoffendem Herzen – denn du gehst niemals alleine.'"

Zwar ist es kein Weihnachtslied im eigentlichen Sinne, aber der Song ruft uns dazu auf, vertrauensvoll in die Zukunft zu blicken und was passt besser in die Vorweihnachtszeit 2021 als diese Botschaft?