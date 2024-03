"Es ist vollbracht" oder: Mich dürstet": Diese letzten Worte Jesu nach seiner Kreuzigung, die in den vier Evangelien zu finden sind, gingen in die Weltliteratur ein und wurden schon mehrfach vertont, zum Beispiel von Joseph Haydn oder Heinrich Schütz.

Moderne Interpretation der letzten Worte Jesu

Der Musiker und Produzent Albert Frey hat diesen Faden aufgenommen und das Chormusical "7 Worte vom Kreuz" geschrieben, das am Samstag in der MHP Arena in Ludwigsburg seine Uraufführung hatte, zu der insgesamt rund 5.500 Menschen kamen.

Mit einem Megachor von 900 Sängern aus der Region, einem Wechselspiel aus Band und Orchester sowie bekannten Solisten wie Anja Lehmann und Yasmina Hunzinger und Musicaldarstellern gelingt Frey eine völlig neue, moderne Interpretation der letzten Worte Jesu. Nach Ludwigsburg ist das Stück am 9. März in Bochum und am 16. März in Bamberg zu sehen.