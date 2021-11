Kirchenmusik im Advent: Macht hoch die Tür

Über die beteiligten Musiker*innen

Karin und Thomas Riegler sind seit 20 Jahren Dekanatskantoren in Bad Neustadt. Sie betreiben Kirchenmusik in stilistischer Vielfalt und großer Bandbreite: Schwerpunkte sind Singen mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Gottesdienst, Kindermusicalinszenierungen, Orgelkonzerte (auch speziell für Kinder), Chor- und Oratorienkonzerte. Thomas Riegler komponiert im besten Sinne des Wortes "Gebrauchs-Kirchenmusik" für die gottesdienstliche und konzertante Praxis.

Der Diplom Musiker Jürgen Weyer, Trompeter und Dirigent in Bad Neustadt, ist häufig Duo Partner von Karin Riegler auf der Orgelempore in der Christuskirche.