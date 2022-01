Corona-Proteste

Schweinfurts Dekan Oliver Bruckmann: "Die 'Spaziergänge' hatten von Anfang an bewusst bedrohliche Wirkung"

Auf die Corona-"Spaziergänge" in Schweinfurt wird die evangelische Kirche am Sonntag erneut mit Glockenläuten und Friedensgebet antworten, kündigt der Schweinfurter Dekan Oliver Bruckmann an. Im Interview spricht er darüber, wie er die Proteste erlebt – und wie die Kirche weiter auf den "Unfrieden" reagieren will.