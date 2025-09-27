München (epd). Macht Arbeit krank oder gesund? Um diese Frage dreht sich die 10. Münchner Woche für seelische Gesundheit vom 9. bis 17. Oktober. Unter dem Motto "Gesunde Arbeit?!" lade man dazu ein, "sich intensiv mit der Wechselwirkung zwischen Arbeit und seelischer Gesundheit auseinanderzusetzen", teilte das Münchner Bündnis gegen Depression als Mitveranstalter in einer Pressemitteilung mit. An der Woche beteiligen sich den Angaben zufolge Kliniken, Beratungsstellen, Tagesstätten sowie zahlreiche kleinere Initiativen mit Informations- und Mitmach-Angeboten - von der Stressbewältigung über kreativen Ausgleich und Mentaltraining bis Ernährungstherapie.

Zur Auftaktveranstaltung am 9. Oktober hat laut Mitteilung die Kabarettistin Franziska Wanninger zugesagt. Bei der zentralen Infoveranstaltung am 16. Oktober diskutieren Experten aus dem Gesundheitsbereich die Wirkung von Arbeit auf die Psyche. Die Woche für seelische Gesundheit wird unter anderem gefördert vom städtischen Gesundheitsreferat, dem ärztlichen Kreis- und Bezirksverband und der Beisheim Stiftung.