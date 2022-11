München (epd). Alle 19 Klimaaktivisten, die wegen Blockadeaktionen in Bayern seit über zwei Wochen in Gewahrsam waren, haben am Samstagvormittag die Haftanstalt München Stadelheim verlassen. Die Polizei in München teilte mit, dass eine Bewertung am Freitagabend zu dem Ergebnis geführt habe, dass die Voraussetzungen für den Gewahrsam nicht länger bestünden. Auf Wunsch der Betroffenen seien sie nicht mehr in der Nacht, sondern erst am Vormittag entlassen worden. Einige der festgesetzten Personen sollten nach dem bayerischen Polizeiaufgabengesetz bis um 2. Dezember eingesperrt bleiben.

Am Freitagabend hatte wiederum die Gruppe "Letzte Generation" bekannt gegeben, dass sie in München und Berlin bis zum Ende der nächsten Woche ihre Proteste unterbrechen wollten. Man könne "freie Fahrten und Flüge zusichern", hieß es in einer Mitteilung. Sprecherin Aimée van Baalen sagte, Gesellschaft und Politik könnten "eine Verschnaufpause gut gebrauchen, um die erhitzten Gemüter etwas zu beruhigen". Man wolle der Regierung Raum geben, "ihrer Pflicht gemäß dem Klimakollaps entschieden entgegenzutreten".