Schweinfurt (epd). Seniorinnen und Senioren in Bayern haben im vergangenen Jahr rund 52 Milliarden Euro an Rentenleistungen erhalten. Die Höhe der Bezüge von Männern und Frauen gingen dabei deutlich auseinander: Ein Rentner erhielt im Durchschnitt 21.062 Euro, eine Rentnerin 16.654 Euro, wie das Bayerische Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Insgesamt bekamen 2,8 Millionen Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren Leistungen aus gesetzlicher, privater oder betrieblicher Rente.

Der Großteil der Menschen bezog Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung - nämlich 95,1 Prozent der Männer und mehr als 98,2 Prozent der Frauen. Auch hier waren die Bezüge zwischen den Geschlechtern unterschiedlich hoch: Männer erhielten im Schnitt 16.553 Euro und Frauen 14.850 Euro. Mehr als ein Drittel erhielt Zahlungen aus der privaten oder der betrieblichen Altersvorsorge: nämlich 38 Prozent der Männer mit durchschnittlich 5.097 Euro und 35,3 Prozent der Frauen mit durchschnittlich 4.024 Euro.