Landshut (epd). Zum ersten öffentlichen Weihnachtssingen im Landshuter Eisstadion haben sich 18 Chöre mit insgesamt 300 Sängerinnen und Sängern angemeldet. Zusammen mit den Stadionbesuchern werden sie am 22. Dezember (18 Uhr) bekannte Weihnachtslieder singen und für Gänsehaut-Momente in der städtischen Eissportanlage sorgen, teilte der Veranstalter, das evangelische Dekanatsbezirk Landshut, am Donnerstag mit. In Zusammenarbeit mit den Landshuter katholischen Gemeinden sollen die vielen Stimmen eine große Einheit bilden.

"Nach zwei Jahren Pandemie wollen wir den Menschen zur Weihnachtszeit wieder das Gefühl von Gemeinschaft vermitteln", sagte die Landshuter evangelische Dekanin Nina Lubomierski. In der Stadtgesellschaft sei das Vorhaben auf große Resonanz gestoßen. Besonders freue sie sich über die Teilnahme aller Sparten des Eislaufvereins (EV) Landshut. Eine der Hauptattraktionen sei der Auftritt der Schlittschuhläuferinnen "Ice Angeles", die zum Lied "Schneeflöckchen, Weißröckchen" eine Showeinlage bieten.

Das Publikum auf den Tribünen könne bei zehn Weihnachtsliedern mitsingen und sich nach Herzenslust in dieses Gesamtkunstwerk einbringen, sagte die Dekanin. Die Chöre werden von einem Bläserensemble begleitet und führen drei Werke auf: das Weihnachtswiegenlied von John Rutter, einen Chorsatz über "In the Bleak Midwinter" sowie das Lied "O du fröhliche". Musikalisch geleitet wird die Weihnacht im Eisstadion von Kirchenmusikdirektor Volker Gloßner.

Spannende Frage bis zum Schluss bleibe, wie die Aktion von den Menschen angenommen werde, sagte die Dekanin. Die Stadionkapazität umfasse immerhin 2.000 Besucher. Das Landshuter Weihnachtssingen ist ein MUT-Projekt, das innovative Ausdrucksformen von Kirche entwickelt, und von der bayerischen Landeskirche gefördert wird.