München (epd). Auch in diesem Jahr fördert die Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern Projekte im Freistaat mit insgesamt 300.000 Euro. Das diesjährige Thema laute "Ehrenamt in der Kommune - ein starkes Netz", teilte die Stiftung am Dienstag in München mit. Ab dem 14. Januar können sich gemeinnützige Organisationen, Vereine, Ideenträger und Initiativen bewerben, die ein Projekt oder eine Idee zu dem Thema umsetzen wollen, hieß es weiter. Je nach Projekt ist eine einmalige Förderung zwischen 1.000 und 15.000 Euro möglich. Die Bewerbungsfrist endet am 18. März.

Die Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern wurde nach eigenen Angaben vom Freistaat Bayern gegründet, um Freiwilligen vor Ort das Bürgerschaftliche Engagement zu erleichtern. Die gemeinnützige Stiftung fördert Projekte, Initiativen, Organisationen und Vereine, die mit zukunftsweisenden Konzepten und Ideen durch ehrenamtlichen Einsatz das Gemeinwohl stärken und unterstützen. Vorstandsmitglieder der Stiftung sind Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU), Professorin Doris Rosenkranz von der Technischen Hochschule Nürnberg und Geschäftsführerin Annemarie Raith.