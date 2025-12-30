Augsburg (epd). Der Augsburger Bischof Bertram Meier hat zum 500. Todestag Jakob Fuggers (1459-1525) das soziale Wirken des Augsburger Kaufmannes gewürdigt. "Bis heute ist es nicht der schlechteste Weg, sich durch Großzügigkeit ins Gedächtnis der Menschen einzuschreiben", sagte Meier am Dienstag im Gedenkgottesdienst in der Fuggerkapelle laut Predigtmanuskript. Gott sei Dank würden noch immer zahlreiche Vermögende erkennen, dass eine "Schenkung mit warmer Hand" nicht nur finanzielle Vorteile bringe, sondern im besten Fall Schenkende und Beschenkte auch menschlich enger miteinander verbinde.

Jakob Fugger baute ein internationales Handelsimperium auf und wurde dadurch zu einem der reichsten und politisch einflussreichsten Menschen seiner Zeit. Er war auch sozial-karitativ engagiert: Unter anderem hatte er die Sozialsiedlung Fuggerei als "Hilfe zur Selbsthilfe" für Bedürftige gegründet, außerdem die drei selbstständigen Stiftungen Fuggerkapelle, Fuggerei und Prädikatur bei St. Moritz. Alle Einrichtungen bestehen noch heute. Jakob Fugger "gehörte ganz sicher zu den Vordenkern und Weitsichtigen seiner Zeit", sagte Bischof Meier.

Jakob Fugger: Erfolg hängt immer auch von glücklichen Umständen ab

Heute würden zahlreiche Menschen in den drei Stiftungen "nur einen genialen Finanzcoup mit anderen Mitteln, gewissermaßen der religiösen Kryptowährung des 16. Jahrhunderts, erkennen wollen", sagte Meier. In diese Reihe wolle er sich nicht stellen. Vielmehr frage er sich, warum ein wirtschaftlich erfolgreicher Mensch nicht aus menschlich-karitativen Erwägungen heraus etwas Gutes tun wolle.

Fugger habe nach den, auch theologischen, Maßstäben seiner Zeit gehandelt, aber mit seinen Stiftungen auch den Weg zu der "zeitlosen Einsicht" gewiesen, dass kein Mensch autark sei und der Erfolg immer auch das Ergebnis glücklicher Umstände, betonte Meier.

Am Todestag Jakob Fuggers am 30. Dezember findet traditionell in der Fuggerkapelle in der evangelischen Kirche St. Anna ein Gedenkgottesdienst statt. An ihm nehmen Angehörige der Familie Fugger und Mitarbeitende der Fürstlich und Gräflich Fuggerschen Stiftungs-Administration teil.