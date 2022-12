Bayreuth (epd). Das Projekt zur Erschließung von 59 oberfränkischen Markgrafenkirchen wurde erfolgreich zuende geführt. Am Donnerstagabend feierten die Beteiligten den Abschluss des Leader-Projekts in der Ordenskirche St. Georgen in Bayreuth, teilte das Büro der Regionalbischöfin Dorothea Greiner mit. "Die ganze Region hat durch die Erschließung der Markgrafenkirchen gewonnen", sagte Greiner bei der Veranstaltung.

Von 2018 bis 2022 wurden im Rahmen des 690.000 Euro umfassenden Projekts individuelle Infoflyer für jede der 59 Markgrafenkirchen erstellt, zudem Infotafeln vor den Kirchen sowie ein gemeinsamer Markgrafenkirchen-Reiseführer entwickelt. Eine dreisprachige Website ermöglicht einen 360-Grad-Rundumblick für jede Kirche und enthält ein Lexikon, pädagogisches Material sowie Imagefilme. Zudem wurden mehr als 40 Kirchenführer und Kirchenführerinnen ausgebildet.

Mit den Markgrafenkirchen entstand im 17. Jahrhundert ein besonderer Typ von Kirchen, zunächst im barocken, später im neoklassizistischen Stil. Oberfranken besitzt fast 200 Kirchen im Stil der Markgrafenzeit. Leader ist ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union, mit dem innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden.