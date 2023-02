München (epd). Ab kommenden Freitag (10. Februar) reicht für Besucher und Besucherinnen in bayerischen Krankenhäusern und Pflegeheimen ein Corona-Selbsttest ohne Aufsicht aus. Ein Nachweis eines Testzentrums sei dann nicht mehr erforderlich, teilte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag in München mit. Das bayerische Kabinett habe diese Erleichterungen aufgrund des nach wie vor niedrigen Infektionsgeschehens und der hohen Immunität in der Bevölkerung beschlossen, hieß es weiter.

Ab Freitag ist nun ein höchstens 24 Stunden alter Selbsttest ohne Aufsicht nicht nur für geimpfte und genesene Beschäftigte, sondern auch für ungeimpfte und nicht genesene Beschäftigte sowie für Besucherinnen und Besucher ausreichend. Zum Nachweis genüge eine Eigenerklärung gegenüber der jeweiligen Einrichtung. Für alle Beschäftigten würden künftig nur noch zwei Testungen pro Kalenderwoche gefordert. "Wir setzen verstärkt auf die Eigenverantwortung der Menschen und sehen, dass dies gut funktioniert", sagte Holetschek nach der Kabinettssitzung.

"Die Testpflichten sind im Grundsatz bundesrechtlich vorgegeben, die Länder können hiervon jedoch durch Verordnung Ausnahmen vorsehen", erläuterte der Gesundheitsminister. Die Coronavirus-Testverordnung (TestV) des Bundes laufe noch bis zum 28. Februar 2023. Ob sie verlängert wird, ist noch nicht bekannt. Bereits jetzt gingen die Kapazitäten der noch bestehenden Teststellen jedoch zurück, sodass es für die Menschen schwieriger werde, einen Testnachweis zu erhalten, erläuterte Holetschek.

Am Sonntag hatte der frühere Augsburger Regionalbischof Ernst Öffner die Abschaffung der Corona-Testpflicht für Angehörige von Altenheimbewohnern gefordert. Die fortdauernde Testpflicht stelle - gerade in ländlichen Gegenden - eine gravierende Beeinträchtigung der Betroffenen dar, erklärte der erste Vorsitzende des Seniorenbeirats der politischen Gemeinde Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) in einem Brief an den Präsidenten der Diakonie Deutschland.

Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen hatte am Montag ein Ende der Masken- und Corona-Testpflicht in Pflegeheimen für Bewohner und Besucher gefordert. Nach dem Auslaufen der Schutzmaßnahmen in fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens seien Eingriffe in das Selbstbestimmungsrecht von Heimbewohnern unverhältnismäßig.