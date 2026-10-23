Nürnberg (epd). Der Ticketvorverkauf für das alljährliche Adventssingen in Nürnbergs Fußball-Stadion hat begonnen: Am 23. Dezember 2026 findet dort erneut das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern statt. Für das diesjährige Event kündigten die Veranstalter ein buntes Programm an. Mit dabei wären Deutschlands erster Schlagerrapper Tream, Popsängerin Kati K. und der Windsbacher Knabenchor. Außerdem träten der Fränkische Sängerbund und die Blasmusik-Band Brässluft auf. Auch das Nürnberger Christkind würde erwartet.

Statt Fußball und Stadionjubel stünden an diesem Abend Weihnachtslieder, Kerzenschein und das Miteinander im Mittelpunkt, sagte Nürnbergs Bürgermeister Andreas Krieglstein laut Mitteilung der Stadt vom Freitag. Eine Besonderheit in diesem Jahr sei, dass das Nürnberger Stadion und das Adventssingen Teil des neuen deutschlandweiten ARD-Events "O du fröhliche - Deutschland singt!" sei. In der Show im Ersten soll am 23. Dezember erstmals in mehreren Stadien gemeinsam gesungen werden.

Spende für soziale Einrichtungen

Auch der soziale Zweck steht erneut im Mittelpunkt: Insgesamt will der Hauptsponsor der Veranstaltung 15.000 Euro an den Kinderschutzbund des Kreisverbands Nürnberg und das Sozialunternehmen "noris inklusion" spenden. Zusätzlich wird Geld über ein Spendenportal gesammelt, hieß es. Die Tickets kosten zehn Euro. Es könnten auch Tickets für den VIP-Bereich erworben und Logen gemietet werden, teilte die Stadt mit.