"Das wird nichts", hat ein Lainecker gesagt, immer wieder, schon während der Planung, und auch der Rohbau konnte ihn nicht umstimmen: Dieses Gebäude würde die alte Kirche niemals ersetzen. Martin Dornhöfer, Vertrauensmann im Kirchenvorstand und Prädikant der evangelischen Gemeinde in Bayreuth-Laineck, erinnert sich gut an den Skeptiker. Heute kommt der Mann regelmäßig. Der helle Raum hat ihn letztendlich doch begeistert.

Wer verstehen will, was sich in Laineck verändert hat, darf allerdings nicht nur den Gottesdienst sehen. Er muss auf die Zeit danach schauen: in den Vorraum mit der offenen Küche, wo die Menschen stehen bleiben, Kaffee trinken, Kuchen essen und miteinander reden. Manche bleiben Stunden. "Es ist ein Zusammenkommen, auch nach dem Gottesdienst", sagt Eva-Maria Mauerer, die als Gemeindereferentin zur Gemeinde kam, als das Projekt schon weit fortgeschritten war. Aus einem Besuch, in der neuen Kirche, wird ein Aufenthalt, aus dem Kirchenraum ein Ort, an dem Beziehungen wachsen.

Zwanzig Jahre Behelfslösung

Zwischen der Entscheidung für einen Neubau und der Einweihung lagen rund zwei Jahrzehnte. Die 1972 gegründete Kirchengemeinde hatte zunächst ein Behelfsgebäude erhalten – gedacht als Übergang, geblieben ist es für mehr als fünfzig Jahre. Irgendwann ging es nicht mehr um die Frage, ob die Räume schön oder zeitgemäß waren. Der Alltag im alten Gebäude wurde zum Balanceakt.

Mauerer beschreibt die alte Kirche als zunehmend beschwerlichen Ort für Adventsfeiern und Gottesdienste: Räume und Einrichtungen funktionierten zuletzt nicht mehr so, wie die Gemeinde sie brauchte. Heute sei vorhanden, was zum Zusammenkommen und Feiern nötig ist. Für das Gemeindeleben macht es einen Unterschied, ob ein Gebäude die Arbeit ermöglicht oder erschwert.

Ein Haus, das Verzicht verlangte

Der Weg dorthin führte über Entscheidungen, die sich nicht zurückdrehen lassen. Rund zwei Millionen Euro nennt Martin Dornhöfer als Größenordnung des Projekts. Weit mehr als 300.000 Euro habe die Gemeinde selbst eingebracht – sie verkaufte ihr Pfarrhaus und fast zwei Drittel ihres Grundstücks. "Nur so ist es auch gelungen", sagt er über die Finanzierung. Die neue Kirche steht damit auch für die Bereitschaft, Besitz aufzugeben, um einen anderen Ort für die Zukunft zu gewinnen.

Dornhöfer ist seit 1997 in der Gemeinde aktiv, engagiert sich im Kirchenvorstand und im Gottesdienst. Er hat erlebt, wie aus der langen Planung immer wieder neue Unsicherheit wurde. Besonders während der Coronazeit schien das Vorhaben zeitweise zu scheitern. "Das Geld geht uns aus, die Puste geht uns aus, die Energie geht uns aus." In diesen Worten steckt die Erschöpfung eines Projekts, dessen Ende lange nicht absehbar war. Dass es dennoch gelang, verbindet Martin mit seinem Glauben und mit Gottes Führung.

Hinzu kamen die Zweifel innerhalb der Gemeinde. Der Neubau ist kleiner, Keller und Dachboden fehlen, ebenso ein Teil des Stauraums. Würde das reichen? Würde sich das Gemeindeleben darin unterbringen lassen? Die ersten Monate zeigen Martin, dass es geht – auch wenn vieles anders geworden ist. Manches Fest wird die Gemeinde zum ersten Mal unter den neuen Bedingungen feiern und dabei herausfinden, wie es sich anfühlt.

Die, die es nicht mehr sehen konnten

Schmerzlich bleibt, dass einige den Abschluss nicht mehr erlebt haben. Unterstützerinnen und Unterstützer starben in den langen Jahren des Wartens und Planens. Andere machten weiter und hielten an dem Vorhaben fest. Wenn Martin Dornhöfer stolz auf das Erreichte blickt, gehört die Erinnerung an diejenigen dazu, die mitgekämpft haben und bei der Einweihung fehlten. Ihre Geschichte gehört zu diesem Haus.

"Ein Trauerprozess"

Auch vom alten Gebäude nahm die Gemeinde nicht nebenbei Abschied. Martin nennt es einen "Trauerprozess". Beim Abriss mussten die Menschen zusehen, wie Wand für Wand und Dachziegel für Dachziegel verschwanden. Über Jahrzehnte war dieses Haus mit ihrem Leben verbunden. Die Freude über den Neubau hob den Verlust nicht auf; beides gehörte zusammen – dankbar für das Neue zu sein und Zeit für den Abschied vom Vertrauten zu brauchen.

Ein weithin sichtbares Stück Kontinuität ist geblieben. Der Glockenturm wurde mit einem Kran um etwa zehn Meter versetzt; seine vier Glocken gehören weiter zum Klang der Gemeinde. Auch die Orgel zog mit um. Im ansonsten schlichten Gottesdienstraum setzt ein buntes Filzkreuz den einzigen farbigen Akzent. Martin mag diesen Blickfang, der für ihn eine Verbindung nach draußen herstellt und an den Regenbogen sowie die liturgischen Farben erinnert.

Offene Türen, offene Fragen

Zum Gebäude gehören außerdem ein eigener Gruppenraum, eine Sakristei und die offene Küche. Entscheidend ist für Eva-Maria Mauerer aber, was die Gemeinde daraus macht. Steht die Glastür offen, schauen immer wieder Menschen herein. Es gibt Angebote mit Kaffee und Gespräch, bei denen kein festes Programm absolviert werden muss. "Dieses Haus ist offen für alle", sagt sie. Ob jemand religiös ist, soll für diese Einladung keine Voraussetzung sein.

Daneben bleibt die Verbindung zu denen wichtig, die nicht kommen können. Seit der Coronazeit überträgt die Gemeinde ihre Gottesdienste im Internet; bei Gottesdiensten mit Kindern verzichtet sie darauf. Die Aufzeichnungen sind nach Martin Dornhöfers Angaben vier Wochen lang verfügbar. Gerade körperlich eingeschränkte Menschen können so mit ihrer Gemeinde verbunden bleiben. Der Aufwand sei erheblich, sagt er, auch für diejenigen, die vor der Kamera Gottesdienst halten. Die treue Zuschauerschaft ist für ihn ein Grund weiterzumachen.

Eva-Maria Mauerer erlebt zugleich neue Anfänge in den Gruppen und in der Kinder- und Jugendarbeit. Ihr Wunsch für die kommenden Jahre richtet sich auf Menschen, die hier Beziehungen knüpfen und Gemeinschaft finden. Eine konkrete Erfahrung gibt Mut: Menschen treten ein, bleiben nach dem Gottesdienst – und kommen wieder. Sogar einer, der lange überzeugt war, dass das alles nichts werden würde.