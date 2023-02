München (epd). Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sieht den Bio-Anbau in Deutschland trotz Inflation nicht in der Krise. "Bio geht nicht zurück, das ist ein Mythos", sagte er am Dienstag dem Radiosender Bayern 2 anlässlich der Messe BioFach in Nürnberg. Zwischen 2019 und 2022 sei der Verkauf von Biolebensmitteln wie Gemüse, Käse, Fleisch und Eier um rund 50 Prozent gestiegen, unterstrich Özdemir.

Der Grünen-Politiker verwies zudem auf Zahlen des neuesten Öko-Barometers, wonach 89 Prozent der Befragten künftig mehr Bioprodukte kaufen wollten. Vier von fünf Verbraucherinnen und Verbrauchern seien bereit, mehr dafür zu bezahlen als für herkömmlich produzierte Lebensmittel. Özdemir schlussfolgerte: "Die Kunden ziehen mit, Biolebensmittel sind auch in Krisenzeiten nachgefragt."

Der Agrarminister räumte zugleich ein, dass die Umsätze im Fachhandel zurückgingen, während Biolebensmittel von Discountern besonders im Trend lägen. Özdemir bekräftigte in dem Interview das Ziel, den Bioanteil bei Lebensmitteln bis 2030 auf 30 Prozent zu erhöhen.