Straubing (epd). Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Niederbayern lädt zur Woche der Brüderlichkeit am 2. März zu einer Festveranstaltung nach Straubing ein. Ursula Münch, die Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, spricht zum Thema "Zum Umgang mit Freiheit, Macht, Verantwortung in Zeiten der Krise", teilten die Veranstalter am Freitag mit.

In Münchs Vortrag werde die Bedeutung der persönlichen Verantwortung des Menschen in Fragen der weltweiten Herausforderungen und Konflikte beleuchtet. Aktuelle Bedeutung habe das Thema durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die daraus entstandenen weltweiten Krisen bekommen, hieß es weiter. Zudem gehe es auch um Themen wie Klimawandel oder soziale Gerechtigkeit.

Ziel der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit ist die Verständigung zwischen Juden und Christen. Mit Sorge erfülle die Veranstalter, dass auch in Straubing Menschen auf ihren Social-Media-Kanälen mehr oder weniger offen antisemitisch auftreten. Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Niederbayern besteht seit 1991 und ist in Straubing beheimatet, wo die einzige erhaltene Synagoge Niederbayerns steht. Der Festvortrag beginnt um 19.30 im Rittersaal in Straubing.