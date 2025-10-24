Nürnberg (epd). Die Nürnberger Allianz gegen Rechtsextremismus und der Nürnberger Integrationsrat rufen für Samstag (25. Oktober) zur Teilnahme an der Kundgebung "Wir sind das Stadtbild! Für Vielfalt, Solidarität und Zusammenhalt" auf. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr am Kornmarkt in Nürnberg, wie die Allianz am Freitag mitteilte. Gegen 18 Uhr ziehen die Teilnehmenden zur Straße der Menschenrechte. Auch die Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns unterstützt die Kundgebung.

Auslöser sind die Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der in Zusammenhang mit Migration vor einer Woche von einem "Problem im Stadtbild" sprach, jedoch zunächst nicht konkretisierte, was er damit meinte. "Die Wortwahl des Kanzlers ist nicht nur unangebracht, sie ist eine gefährliche Einladung an jene, die Rassismus verbreiten und Ausgrenzung betreiben", sagte der Vorsitzende der Allianz, Stephan Doll, laut Einladung. "Sie reproduziert Vorurteile und verletzt Menschen, die hier leben, arbeiten und unsere Gesellschaft bereichern."

Nach deutschlandweiter Kritik aus Politik und Gesellschaft hat Merz seine Aussage am Mittwochabend eingeordnet. Er meine Migranten ohne dauerhaftes Aufenthaltsrecht und Arbeit, "die sich nicht an die in Deutschland geltenden Regeln halten". Doll führte dagegen eine Aussage von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an, die vor einigen Jahren gesagt hatte, sie könne auf der Straße Menschen mit Migrationshintergrund, die deutsche Staatsbürger sind, und solche, die die deutsche Staatsbürgerschaft nicht haben, nicht unterscheiden.