Amberg (epd). Das Amberger Bündnis gegen das Vergessen hat den bundesweiten Preis "Die gelbe Hand" für seine Broschüre "In Gedenken an Klaus-Peter Beer - Neonazistische Gewalt und antifaschistisches Erinnern in Amberg" erhalten. Überreicht wurde der Preis unter Schirmherrschaft von Ministerpräsident Markus Söder und dem IG Bau-Vorsitzenden Robert Feiger am vergangenen Freitag in Würzburg, wie das Bündnis mitteilte.

In der Broschüre dokumentiert das Bündnis laut eigenen Angaben den jahrelangen Kampf um ein würdiges Gedenken an den 1995 von zwei Neonazis in Amberg ermordeten Klaus-Peter Beer und gibt Einblick in die Strukturen und Kontinuitäten neonazistischer Gewalt in der Stadt. Die Jury würdigte das Bündnis für seinen "unermüdlichen Einsatz und das jahrelange Engagement gegen rechte Gewalt", hieß es weiter. Der bundesweite Wettbewerb "Die gelbe Hand" ist eine der bekanntesten Ehrungen für Engagement gegen Rassismus und Rechtsextremismus in der Arbeitswelt.