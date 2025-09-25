München (epd). Kultur kunterbunt: Beim Ander Art Festival auf dem Münchner Odeonsplatz steht am kommenden Samstag (27. September) die kulturelle Vielfalt im Mittelpunkt. Von Techno über Funk und Folk bis zum lateinamerikanischen Cumbia reiche das Spektrum der Darbietungen, teilte die Landeshauptstadt am Mittwoch in ihrer Presserundschau mit. Das internationale Programm mache "erlebbar, wie bereichernd und inspirierend die Begegnung verschiedener Kulturen sein kann", hieß es. Das Ander Art Festival findet zum 28. Mal statt, Schirmherr ist Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

Zahlreiche Aktionen laden den Angaben zufolge zum Mitmachen ein: Der Go Sing Choir bringt das Publikum beim Hit "Where Is The Love" von den Black Eyed Peas zum Mitsingen, der Musikantenstammtisch holt unter der Leitung der Harfenistin Franziska Eimer Musiker aller Stilrichtungen zu einer offenen Jam-Session, und in den Kunstzelten sind Mitmachaktionen für Erwachsene und Kinder geboten. Münchens zweiter Bürgermeister Dominik Krause (Bündnis 90/Die Grünen) hat für ein Grußwort zugesagt.