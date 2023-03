München (epd). Das Hochzeitsdatum 23.3.23 hat viele Menschen in Bayern bewegt, sich den Segen Gottes für ihre Liebe geben zu lassen. Bei der Aktion "Einfach heiraten" der bayerischen evangelischen Landeskirche haben sich mehr als 230 Paare am Donnerstag in einer der 13 Kirchen in ganz Bayern spontan trauen oder segnen lassen, wie eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) am Freitag ergab. Die Kirchengemeinden mussten laut Angaben zum Teil Nachtschichten einlegen, um den Andrang zu bewältigen.

In der Augsburger Kirche St. Anna fanden sich nach 22 Uhr noch vier Paare zu einem gemeinsamen Trau-Fest ein, weil die vorgesehenen Timeslots nicht ausgereicht hätten. In der Münchner Christuskirche wurde von 11 bis 22 Uhr nonstop getraut und gesegnet. Nach ersten Angaben erbaten dort 50 Paare Gottes Segen für ihre Partnerschaft. In Augsburg waren es zum Beispiel 32 Trauungen oder Segnungen, in Memmingen 25 oder in Nürnberg 18. Darunter waren auch wiederverheiratete katholische Paare, die ihre Liebe segnen lassen wollten. In Regensburg, München, Rothenburg ob der Tauber und Augsburg haben sich nach ersten Angaben auch LGBTQ-Paare den kirchlichen Segen für ihre Liebe erbeten.

Viele Paare waren bereits seit Jahren standesamtlich getraut und holten an diesem Tag unkompliziert ihre kirchliche Hochzeit nach. Andere kamen, um ohne viel Aufwand ihre Liebe von Gott segnen zu lassen, darunter auch einige Jubelpaare. Eine Anmeldung war nicht erforderlich, man konnte spontan vorbeikommen.

Für die 50 Pfarrerinnen und Pfarrer in den 13 beteiligten Kirchengemeinden wurde es ein langer Tag. Sie sprachen von "bewegenden und berührenden Geschichten", die sie bei ihren Traugesprächen erfahren hätten. Die Aktion "einfach heiraten" habe den Nerv der Menschen getroffen, sagten einige. Ende Juni werde es in ausgesuchten Gemeinden eine ähnliche Aktion geben, wenn die Servicestelle Segen der bayerischen Landeskirche zu spontanen Tauffesten einlädt.