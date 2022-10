Rothenburg (epd). Nach Ansicht des Benediktinerpaters Anselm Grün kann die christliche Spiritualität zu einer starken inneren Quelle werden, die sich auch auf den Arbeitsalltag auswirkt. "Arbeitszeit ist Lebenszeit und damit auch Zeit der Gottesbegegnung, von Gott gesegnete Zeit, Zeit des Christseins", sagte er am Wochenende beim diesjährigen Forum "Kirche, Wirtschaft, Arbeitswelt" des evangelischen Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt (kda) in der Tagungsstätte Wildbad Rothenburg. Arbeit habe eine andere Qualität, wenn sie als Hingabe gelebt wird, so Grün.

Die Oberin der Diakoneo Gemeinschaft Neuendettelsau, Pfarrerin Susanne Munzert, sagte: "Wir diskutieren bei Diakoneo offen, was Spiritualität in einem diakonischen Konzern bedeutet und fragen uns, welche Erwartungen die Menschen haben, damit sie Zugänge zu ihren persönlichen Kraftquellen bekommen."

Laut Hans-Christian Orlamünder, der bei der Audi AG beschäftigt ist, aber zusätzlich ehrenamtlich dem Netzwerk "Christen bei Audi" vorsteht, hat es ein großes Potenzial, wenn Christinnen und Christen ihren Glauben nicht am Werkstor abgeben. In der Mittagspause komme er mit anderen Christen zusammen. Sie besprechen ihre Anliegen, Sorgen und Probleme im Arbeitsalltag und bringen sie im gemeinsamen Gebet vor Gott. "Wir haben gemerkt, dass das alltägliche Gebet freier und dankbarer macht", sagte Orlamünder.

Seit der Gründung seines Gebetskreises in Ingolstadt hätten sich schon weitere Standorte angeschlossen. Sie stehen im Austausch mit anderen Gebetskreisen in der ganzen Automobilbranche und freuen sich über das wachsende Interesse sowohl der Mitarbeitenden als auch des Vorstands und Betriebsrats an dieser besonderen Art, den Sorgen und Nöte der Arbeit zu begegnen, berichtete er.

"Spiritualität in der heutigen Arbeitswelt" war das Thema des diesjährigen Forums. Vom 14. bis zum 15. Oktober suchten Vertreter der Kirche sowie Experten aus Wirtschaft und Arbeitswelt in Vorträgen und Diskussionen das Gespräch - Hauptimpulsgeber war Benediktinerpater und Bestseller-Autor Anselm Grün.