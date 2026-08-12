Nach dem schweren Erdbeben in Kolumbien sind zahlreiche Hilfsorganisationen im Einsatz oder bereiten Unterstützung für die betroffenen Menschen vor. Benötigt werden unter anderem Lebensmittel, Trinkwasser, medizinische Versorgung und Notunterkünfte.

Wer die Nothilfe unterstützen möchte, kann bei diesen fünf Organisationen spenden.

1. Diakonie Katastrophenhilfe: Partner bereits in Kolumbien

Die Diakonie Katastrophenhilfe ist bereits seit längerem mit lokalen Partnerorganisationen in Kolumbien aktiv. Nach dem Erdbeben beobachten die Organisation und ihre Partner die Lage und prüfen mögliche Hilfsmaßnahmen. Für schnelle Hilfe in Katastrophenfällen bittet die Diakonie Katastrophenhilfe auch um freie, also nicht zweckgebundene Spenden.

Informationen und Spenden:

Diakonie Katastrophenhilfe – Kolumbien

Spendenkonto:

Empfänger: Diakonie Katastrophenhilfe

IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02

BIC: GENODEF1EK1

Einen eigenen Verwendungszweck für die aktuelle Erdbebenhilfe in Kolumbien nennt die Organisation bislang nicht. Die Diakonie Katastrophenhilfe weist ausdrücklich darauf hin, dass freie Spenden ihr ermöglichen, bei Katastrophen schnell dort zu helfen, wo die Unterstützung am dringendsten benötigt wird.

2. Save the Children: Nothilfe für Kinder und Familien

Save the Children sammelt Spenden für die Nothilfe nach dem Erdbeben in Kolumbien. Die Kinderrechtsorganisation unterstützt bei Katastrophen insbesondere Kinder und ihre Familien und stellt unter anderem Lebensmittel, Unterkünfte und Schutzangebote bereit.

Online spenden:

Save the Children – Erdbebenhilfe Kolumbien

Spendenkonto:

Empfänger: Save the Children Deutschland e.V.

Bank: SozialBank

IBAN: DE96 3702 0500 0003 2929 12

BIC: BFSWDE33XXX

Save the Children nennt für seine allgemeine weltweite Nothilfe das Stichwort „Spendenaufruf Nothilfe weltweit“. Wer gezielt die aktuelle Kolumbien-Hilfe unterstützen möchte, sollte das dafür eingerichtete Online-Spendenformular nutzen.

3. humedica: Hilfsgüter für die Betroffenen

Die Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica hat nach dem Erdbeben Hilfe zugesagt und bereitet gemeinsam mit einer Partnerorganisation vor Ort konkrete Hilfsmaßnahmen vor. Dazu gehört beispielsweise die Verteilung von Lebensmitteln, Decken und Hygieneartikeln.

Online spenden:

humedica – Erdbebenhilfe Kolumbien

Spendenkonto:

Empfänger: humedica e.V.

Bank: Sparkasse Allgäu

IBAN: DE86 7335 0000 0000 0047 47

BIC: BYLADEM1ALG

Verwendungszweck: Erdbeben Kolumbien

4. CARE: Nothilfe mit lokalen Partnerorganisationen

CARE ist nach eigenen Angaben bereits seit 1954 in Kolumbien tätig. Nach dem Erdbeben steht das Team mit betroffenen Gemeinden und lokalen Organisationen in Kontakt, um den Hilfsbedarf zu ermitteln und die Nothilfe vorzubereiten. CARE arbeitet unter anderem in Valle del Cauca, einer der besonders betroffenen Regionen.

Informationen und Spenden:

CARE – Erdbeben in Kolumbien

Spendenkonto:

Empfänger: CARE Deutschland e.V.

Bank: Sparkasse Köln-Bonn

IBAN: DE93 3705 0198 0000 0440 40

BIC: COLSDE33

Einen eigenen Verwendungszweck für das Erdbeben in Kolumbien nennt CARE auf der aktuellen Informationsseite bislang nicht.

5. Deutsches Rotes Kreuz: Hilfe gemeinsam mit Partnern vor Ort

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) arbeitet in Kolumbien mit dem Kolumbianischen Roten Kreuz zusammen. Die Hilfe konzentriert sich unter anderem auf Katastrophenvorsorge und die Unterstützung besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen. Das Netzwerk der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung ermöglicht es, bei Katastrophen auf bestehende Strukturen und Helferinnen und Helfer vor Ort zurückzugreifen.

Informationen zur Arbeit in Kolumbien:

Deutsches Rotes Kreuz – Hilfe in Kolumbien

Spendenkonto:

Empfänger: Deutsches Rotes Kreuz e. V.

Bank: Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE63 3702 0500 0004 1414 14

BIC: BFSWDE33XXX

Verwendungszweck: Internationale Hilfe

Wer speziell für die Hilfe nach dem Erdbeben in Kolumbien spenden möchte, sollte vor der Überweisung prüfen, ob das DRK einen eigenen aktuellen Spendenzweck dafür eingerichtet hat. Auf der Kolumbien-Seite wird bislang kein spezieller Verwendungszweck für das aktuelle Erdbeben genannt.

Erdbeben in Kolumbien: Zahl der Opfer steigt

Das Erdbeben der Stärke 7,4 erschütterte am 10. August den Westen Kolumbiens. Das Epizentrum lag nahe San José del Palmar in der Region Chocó, die Erschütterungen waren jedoch bis in die Hauptstadt Bogotá zu spüren. Gebäude und wichtige Infrastruktur wurden zerstört oder beschädigt. Rettungskräfte suchen weiterhin nach Verschütteten.

Die Opferzahlen verändern sich derzeit schnell. Am 11. August meldeten Medien bereits mehr als 130 Todesopfer; Tausende Menschen gelten als vermisst.