München, Hildesheim (epd). Die Forschungsstelle "Leichte Sprache" der Universität Hildesheim hat für das Gesundheitsportal "apotheken-umschau.de" 200 medizinische Fachartikel in eine für Laien verständliche Sprache übersetzt. Die Palette der Artikel reiche von Alzheimer über Migräne bis Zwangsstörung, teilte das Institut am Dienstag mit. Mit dem Projekt folgen die Forscher der Empfehlung des "Nationalen Aktionsplans Gesundheitskompetenz" des Bundesgesundheitsministeriums, der die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung durch barrierefreie Kommunikation verbessern soll.

Die Ratgebertexte wurden den Angaben zufolge in die sogenannte Einfache Sprache übersetzt. Diese richtet sich an Menschen, die bei fachspezifischen Texten, also zum Beispiel medizinischen Artikeln, Verständnisschwierigkeiten haben, weil sie Laien sind. Eine weitere Sprach-Variante, mit der die Forscher aus Hildesheim arbeiten, ist die sogenannte Leichte Sprache. Sie verwendet noch einfachere Worte und kürzere Sätze und wendet sich an Menschen mit Lernschwierigkeiten, kognitiven Einschränkungen und geringen Lese- und Deutschkenntnissen.

Die einfachen Textversionen sind den Angaben zufolge fest ins Online-Portal der Apotheken-Umschau integriert. Nutzerinnen und Nutzer könnten mit einem Klick vom Ausgangsartikel zur Übersetzung wechseln. Das Gesundheitsmagazin Apotheken-Umschau wird seit 1956 vom Wort & Bild Verlag mit Sitz in Baierbrunn bei München herausgegeben.