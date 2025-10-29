Nürnberg (epd). Die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission (ARK) Bayern für die neue vierjährige Wahlperiode stehen fest: Den Vorsitz übernimmt im ersten Jahr turnusmäßig als Vertreterin der Dienstgeberseite Oberkirchenrätin Marion Böttcher, wie die ARK nach ihrer konstituierenden Sitzung am Mittwoch mitteilte. Den stellvertretenden Vorsitzenden stellt die Dienstnehmerseite mit Joachim Laupenmühlen vom Verband kirchlicher Mitarbeitender (vkm) Bayern. Die Arbeitsrechtliche Kommission entscheidet über Löhne und Gehälter für die Mitarbeitenden von evangelischer Kirche und Diakonie in Bayern.

Oberkirchenrätin Böttcher sagte anlässlich ihrer Wahl zur Vorsitzenden: "Die ARK steht in den kommenden Jahren vor wichtigen Entscheidungen." Es werde entscheidend sein, tragfähige und faire Arbeitsbedingungen weiterzuentwickeln und dabei die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verantwortungsvoll mitzudenken. Arthur Pauli von den Dienstnehmern in der ARK unterstrich die gemeinsame Verantwortung: "Die Erwartungen an uns sind hoch. Wir stehen vor tiefgreifenden Veränderungen in der Arbeitswelt - von Fachkräftesicherung bis Digitalisierung."

Die ARK Bayern ist das oberste Tarifgremium für die Evangelisch-Lutherische Kirche und ihre Diakonie in Bayern. Ihre Entscheidungen betreffen derzeit rund 130.000 Mitarbeitende. Die Kommission besteht aus 16 unabhängigen Mitgliedern. Sie ist paritätisch besetzt mit je vier Vertreterinnen und Vertretern der Mitarbeitenden im kirchlichen Dienst, der Mitarbeitenden im diakonischen Dienst, der kirchlichen Körperschaften und der Träger diakonischer Einrichtungen sowie deren Stellvertretungen. Die Arbeitsrechtliche Kommission beschließt insbesondere Regelungen zu Abschluss und Inhalt von Arbeitsverträgen und ist für das Aushandeln von Entgelten zuständig.