München (epd). An Allerheiligen (1. November) wird Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, in der Pfarrkirche Herz Jesu im Münchner Stadtteil Neuhausen predigen. Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr und wird vom Bayerischen Rundfunk in das Fernsehprogramm der ARD und im Radiosender Bayern 1 übertragen, teilte das Erzbistum am Dienstag in München mit.

Unter der musikalischen Leitung von Robert Grasl wird die "Son of God Mass" des britischen Komponisten James Whitbourn für Chor, Saxofon und Orgel aufgeführt. Am Hochfest Allerheiligen gedenken Katholiken aller Menschen, die in der Kirche als Heilige verehrt werden. Am Nachmittag finden auf vielen Münchner Friedhöfen Gedenkfeiern mit anschließender Gräbersegnung statt.

An Allerseelen (2. November) um 18 Uhr feiert Kardinal Reinhard Marx im Münchner Liebfrauendom ein Requiem für die verstorbenen Bischöfe und Erzbischöfe des alten Bistums Freising und der Erzdiözese München und Freising. Der Gottesdienst wird im Internet übertragen. Das Fest Allerseelen ist dem Gedächtnis aller Verstorbenen gewidmet.