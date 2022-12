Kitzingen (epd). Auch in Kitzingen beteiligen sich Kirche, Vereine und Kommune an der #wärmewinter-Aktion der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Diakonie. Ab Montag (19. Dezember) gibt es in Kitzingen an jedem Werktag eine Möglichkeit, sich für einige Stunden "aufzuwärmen", teilten die Kommune und das evangelische Dekanat am Donnerstag mit. Man wolle angesichts der gestiegenen Energie- und Heizkosten einen Anlaufpunkt für alle Menschen bieten, um Kälte und Einsamkeit zu entkommen.

Bis Ende März 2023 sind - Feiertage ausgenommen - jeweils abwechselnd montags und freitags das Bürgerzentrum, dienstags das evangelische Paul-Eber-Haus, mittwochs die Begegnungsstätte "Wegweiser" und donnerstags das Stadtteilzentrum Kitzingen-Siedlung geöffnet. Im Wegweiser gibt es an jedem Mittwoch warme Suppe, belegte Brötchen und Kuchen. Im Bürgerzentrum wird an jedem Freitag ein warmes Essen zubereitet.

Die Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit der Kitzinger Diakonie bietet im jeweils 14-tägigen Rhythmus dienstags Beratungen beim Kaffeetreff im Paul-Eber-Haus und beim freitäglichen Mittagstisch im Bürgerzentrum an. Die Mitarbeiterinnen bieten somit viermal im Monat für jeweils eine Stunde allen Menschen persönliche Beratung an, die durch die gestiegenen Energiekosten Angst haben, ihren Lebensunterhalt nicht mehr finanzieren zu können oder massive Einsparungen bei den Freizeitaktivitäten vornehmen müssen.

Die Stadtkirche Kitzingen lädt unter #wärmewinter zweimal in das Paul-Eber-Haus ein: am 24. Dezember von 16 bis 17 Uhr zur Einstimmung auf den Heiligen Abend und am 13. Januar von 16 bis 17.30 Uhr zu einem Nachmittag für alle Generationen bei Brettspielen und mehr. Die Kirchengemeinde Repperndorf ermöglicht am 19. Januar um 11.30 Uhr einen Mittagstisch in ihrem Gemeindehaus und bitte um Anmeldung bis zum 12. Januar beim Pfarramt Buchbrunn.