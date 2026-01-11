München (epd). Zum 22. Mal erinnert die Initiative "!NieWieder" im Januar mit verschiedenen bundesweiten Aktionen an die Verfolgung jüdischer Fußballer während des Nationalsozialismus. Zur zentralen Auftaktveranstaltung am Mittwoch (14. Januar) im Stadion an der Grünwalder Straße sei ein Gespräch mit dem 1937 geborenen Shoah-Überlebenden und Zeitzeugen René Kaufmann geplant, teilte das Koordinierungsteam mit. Anschließend diskutiere Christoph Kern, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbands, über die Frage, "wie politisch Fußball angesichts der NS-Verstrickungen und der aktuellen Bedrohungen der Demokratie sein darf, soll und muss", heißt es in der Einladung.

Rund um den Holocaust-Gedenktag am 27. Januar erinnern der Deutsche Fußballbund (DFB), die Deutsche Fußball-Liga (DFL) sowie Amateur- und Profivereine mit Aktionswochen an die Vereinsmitglieder, die in der NS-Zeit ausgegrenzt, verfolgt und ermordet wurden. Die Initiative "!NieWieder" wurde 2004 in der Evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau gegründet.