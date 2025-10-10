Augsburg (epd). Mit einem Festgottesdienst mit Landesbischof Christian Kopp feiert die Evangelische Diakonissenanstalt Augsburg ihr 170-jähriges Bestehen. Der Gottesdienst findet am 15. Oktober um 14 Uhr in der Mutterhauskirche, teilte das Diako Augsburg am Freitag mit. Bischof Kopp werde die Festpredigt halten. "Mit großem Respekt blicken wir auf das Werk, das unsere Diakonissen über Generationen hinweg weiterentwickelt haben", sagte Diako-Rektor Jens Colditz. "Unsere Verantwortung heute liegt darin, das Diako auf diesem Fundament innovativ in die Zukunft zu entwickeln."

Die erste Diakonisse war Schwester Julie Hörner aus Straßburg, die am 15. Oktober 1855 nach Augsburg kam. Zusammen mit weiteren Diakonissen pflegte sie kranke und bettlägerige Menschen und war im Städtischen Krankenhaus tätig. Seit 1893 befindet sich die Diakonissenanstalt auf dem Gelände zwischen Frölichstrasse und Prinzregentenstrasse. Mehr als 900 Diakonissen haben dort laut Diako-Angaben ihre geistliche Heimat gefunden. Heute leben noch 14 Diakonissen im Mutterhaus. Das Diako Augsburg ist ein christliches Sozialunternehmen mit rund 700 Mitarbeitenden und bietet ein Leistungsspektrum für Gesundheit, Bildung und Pflege.