Neuendettelsau (epd). Noch bis 21. Januar können sich Pfarrpersonen und Pfarrerspaare auf die Stelle des Studierendenpfarramts an der Augustana-Hochschule Neuendettelsau bewerben. Die Stelle ist in der Januar-Ausgabe des "Amtsblatts" der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) ausgeschrieben. Die Stelle soll bereits zum 1. April dieses Jahres neu besetzt werden. Sie ist seit einigen Monaten vakant, der vorherige Stelleninhaber Janning Hoenen ist seit 31. Oktober 2025 erster Pfarrer an der Thomaskirche Leipzig.

Verantwortlich für Gottesdienste, Wohnheime, Pressearbeit

Die Stelle hat laut Stellenausschreibung zwei Tätigkeitsschwerpunkte. Zum einen sind der oder die Inhaber der Stelle für die Organisation und Gestaltung des "gemeinschaftlichen und gottesdienstlichen Lebens" auf dem Neuendettelsauer Augustana-Campus verantwortlich, zum anderen soll die "neue vertiefte institutionelle und studiengangsbezogene Kooperation" zwischen der Augustana und der Evangelischen Hochschule Nürnberg begleitet werden. Zudem ist man verantwortlich für die Augustana-Wohnheime und die Pressearbeit.

Für den oder die Stelleninhaber gilt Residenzpflicht auf dem Campus der Augustana. Die Hochschule wird von der Landeskirche getragen und dient der Ausbildung des theologischen Personals.