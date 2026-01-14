München (epd). Die Münchner Augustinum Gruppe vergrößert sich: Anfang Februar 2026 übernimmt sie die DKV Pflegedienste & Residenzen GmbH in Köln und damit den Betrieb zweier Seniorenresidenzen sowie der ambulanten miCura-Pflegedienste an sieben Standorten. Bislang gehörte die DKV Pflegedienste & Residenzen GmbH zur DKV Deutsche Krankenversicherung AG, teilte die Augustinum Gruppe am Dienstag in München mit. Die beiden Seniorenresidenzen befinden sich in Bremen und Münster, die miCura-Pflegedienste in München/Dachau, Nürnberg, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Krefeld und Münster. Über den Kaufpreis für die Übernahme sei zwischen den Beteiligten Stillschweigen vereinbart worden.

In der Seniorenresidenz in Münster sind den Angaben zufolge 274 Seniorinnen und Senioren zuhause, in der Seniorenresidenz in Bremen 156. Die miCura-Pflegedienste betreuten zusammen rund 700 Kundinnen und Kunden. Für die Bewohnerinnen und Bewohner der Residenzen sowie für die durch die ambulanten Pflegedienste betreuten Menschen ändere sich durch die Übernahme nichts, hieß es in der Mitteilung weiter. Ebenso blieben die Arbeitsverhältnisse der insgesamt rund 480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unverändert bestehen.

Die Augustinum Gruppe will ihren Wachstumskurs fortsetzen

"Die Übernahme ermöglicht dem Augustinum, die Präsenz in den Regionen auszubauen und unseren Wachstumskurs fortzusetzen, ohne erst in langwierige und aufwändige Bauprojekte gehen zu müssen", sagte Joachim Gengenbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der Augustinum Gruppe. Marco Wittebrock, Geschäftsführer der DKV Pflegedienste & Residenzen GmbH, erwartet aufgrund der vielen Gemeinsamkeiten "ein schnelles Zusammenwachsen und eine weiterhin fruchtbare Entwicklung im Interesse von Kundinnen und Kunden, Angehörigen und Mitarbeitenden in den beiden Seniorenresidenzen und in den Pflegediensten".

Das Augustinum betreibt nach eigenen Angaben bislang bundesweit 23 Seniorenresidenzen mit mehr als 7.500 Bewohnerinnen und Bewohnern, drei stationäre Pflegeheime und 24 ambulante Pflegedienste.