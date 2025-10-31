Augsburg (epd). Der evangelische Paul-Gerhardt-Kindergarten in Augsburg-Hochfeld schließt zum Ende des Kita-Jahres im Sommer 2026. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen - eine grundlegende Sanierung in Millionenhöhe wäre auch mit staatlichen Zuschüssen nicht zu stemmen gewesen, teilten die Kirchengemeinde als Trägerin und Pfarrer Rainer Piscalar am Freitag mit. Der evangelische Kindergarten war 1964 eröffnet worden und befindet sich direkt neben der Paul-Gerhardt-Kirche.

Gemeinsam mit der Stadt Augsburg werde an Lösungen gearbeitet, um wohnortnahe Betreuungsplätze für die Kinder zu sichern, teilte die Kirchengemeinde weiter mit. Voraussichtlich 24 bis 32 Kinder brauchen neue Kita-Plätze. In der Nähe befinden sich vier Kindergärten, mit denen die Kirchengemeinde Kontakt aufnehmen werde. Den fünf Pädagoginnen sollen Arbeitsangebote in anderen evangelischen Einrichtungen unterbreitet werden.

Die Entscheidung sei der Kirchengemeinde nicht leicht gefallen, heißt es weiter. Aufgrund sinkender Gemeindemitgliedszahlen und Vorgaben der Landeskirche wurde der Schritt aber nötig. "Wir hätten den Kindergarten gerne weitergeführt, aber die notwendigen Investitionen übersteigen bei weitem unsere Möglichkeiten", sagte Pfarrer Piscalar. Von Anfang Januar bis Ende Februar ist das zentrale Kita-Portal der Stadt geöffnet, über das Eltern ihre Kinder für andere Einrichtungen anmelden können.